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Число жителей Иннополиса достигло 4 тысяч человек

За 2018 год оно выросло на 552 человека.
Население Иннополиса достигло отметки в 4 тысячи человек, приводит слова министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова «КоммерсантЪ». По итогам 2018 года прирост составил 552 человека. На сегодняшний день в 18 домах имеется около тысячи квартир. 692 ребенка посещают детский сад, школу и лицей, 602 студента обучаются в университете «Иннополис».
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