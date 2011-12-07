10 февраля в некоторых кранах казанских домов может течь зеленая вода

10 февраля в Вахитовском, Приволжском и Советском районах будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя, пишет kzn.ru. Жителей данных районов при обнаружении зеленой воды из-под кранов просят обратиться в диспетчерскую службу: +7(843)291-87-95. Читайте также: кто занимается поверкой счетчиков?