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10 февраля в некоторых кранах казанских домов может течь зеленая вода

Проверка по выявлению мест утечки теплоносителя пройдет в трех районах.
10 февраля в Вахитовском, Приволжском и Советском районах будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя, пишет kzn.ru. Жителей данных районов при обнаружении зеленой воды из-под кранов просят обратиться в диспетчерскую службу: +7(843)291-87-95. Читайте также: кто занимается поверкой счетчиков?
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