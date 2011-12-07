Новые штрафы для автомобилистов: за что, почему и на сколько?

Новый КоАП планируется ввести в действие с 1 января 2021 года, а пока документ находится на общественном обсуждении. Есть тут и новшества, на которые предстоит обратить внимание всем российским автомобилистам. Согласно этому обновленному кодексу предлагается существенно - в разы (!) - повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения.Давайте рассмотрим увеличение штрафов за наиболее «популярные» нарушения водителями ПДД.Например, управление автомобилем с тонировкой светопроницаемостью менее 70%. Было 500 рублей, предлагается 1000 рублей, при повторном нарушении - 3000 рублей. Ну ладно, большинство автовладельцев все же стараются соблюдать нормы при нанесении тонировочной пленки, к тому же увеличение штрафа в этом случае пока не критичное.Смотрим дальше. Управление автомобилем без права управления. Наказание было и до этого уже немалым - со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Согласно новой версии КоАП - штраф от 20 до 30 тысяч рублей либо обязательные работы от 40 до 60 часов, а могут и вообще арестовать на 5 суток.А теперь подходим к наиболее часто встречающемуся нарушению ПДД - превышение скорости. Конечно, превышение скорости на 60 км/ч и в самом деле нужно наказывать не скупясь. Если безбашенный водитель мчится на своем статусном авто по улицам города как по гоночной трассе - со скоростью 120 км/ч и выше, то вот ему-то и новый штраф в 5000 рублей вместо прежних 1000 покажется «семечками». Ну, правда, еще права могут отобрать на 4 - 6 месяцев по новым правилам. И поделом.А вот повышение штрафа за превышение скорости на 20 км/ч довольно существенно. Сумму наказания предлагают повысить с прежних 500 рублей до 3000. Дороговато будет...Авторы нового КоАП предлагают также вернуть наказание, бытовавшее в советское время: лишать прав на значительный срок в год-полтора, если в течение года вы три раза подверглись наказанию за грубые нарушения ПДД.Стоит напомнить и о скидке в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. Количество нарушений, за которые предусмотрена льготная форма оплаты, увеличится в 8 раз. Исключение составят грубые административные правонарушения.В конечном счете пока это всего лишь проект. Какие изменения будут внесены в проект обновленного кодекса, а какие останутся без изменения, зависит от депутатов Госдумы. Именно им предстоит принять документ в новой редакции.