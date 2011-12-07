Президент РТ направил телеграмму с соболезнованиями вдове Айрата Хайруллина

Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями вдове Айрата Хайруллина. «Уважаемая Гузель Рафаилевна! Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Вашего супруга, Айрата Назиповича Хайруллина. Это большая потеря не только для Вас, Вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушёл человек, внёсший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной Думе России. Уверен, многим татарстанцам Айрат Назипович запомнится как активный благотворитель, воплотивший в жизнь немало добрых дел. Сочувствую Вашему горю, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова поддержки всем его родным и близким», — говорится в тексте телеграммы. Ранее Казанские ведомости писали, что при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.