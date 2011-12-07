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Президент РТ вошел в состав президиума Совета по национальным проектам

Председателем данного стал Михаил Мишустин.
Рустам Минниханов вошел в состав президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В документе также отмечается, что Председателем президиума совета стал Михаил Мишустин, а его заместителями — Андрей Белоусов и Максим Орешкин.Ранее «КВ» сообщали, что сельскую молодежь призывают внести инициативы по социальным вопросам.
КВ
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