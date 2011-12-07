Татарская слобода в Томске станет музеем-заповедником

Эта территория с компактным проживанием татар была основана в начале XVII века на юго-западной границе Томска. Об этом рассказал начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ Альберт Бурханов на круглом столе «Татарская городская слобода: прошлое, настоящее и перспективы развития». Заседание круглого стола состоялось сегодня в редакции газеты «Казанские ведомости».«Во время визита в Томск Президента Татарстана Рустама Минниханова была поднята проблема сохранения этого исторического квартала, в котором расположено около 300 деревянных домов», — сказал Альберт Бурханов.Было высказано предложение о создании в Томске музея-заповедника под открытым небом «Татарская слобода». Работа по реализации этого проекта начата.