В доме Шигабутдина Марджани восстановят рабочий кабинет

В доме Шигабутдина Марджани, расположенном в Старо-татарской слободе Казани, завершается восстановление рабочего кабинета татарского богослова, философа, историка, просветителя. Об этом рассказал директор МБУ «Историческая среда» префектуры «Старый город» Марат Корнилов на заседании круглого стола «Татарская городская слобода: прошлое, настоящее и перспективы развития», которое состоялось сегодня в редакции газеты «Казанские ведомости».«После кабинета будет восстановлена обстановка других комнат дома, в котором жил Марджани», — добавил Марат КорниловНапомним, дом имама Шигабутдина Марджани был построен в 1858 году на центральной улице Старо-татарской слободы, где на протяжении нескольких веков жили татарские аристократы и представители высшего мусульманского духовенства. Это двухэтажное здание является памятником жилой архитектуры середины XIX века.