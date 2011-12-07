Минниханов поддержал идею проведения Дней ЮНЕСКО в Татарстане

В следующем году Татарстан может стать площадкой для масштабного проекта — Дней ЮНЕСКО в республике. Такое предложение прозвучало на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.В начале встречи Рустам Минниханов поблагодарил Одре Азуле за визит в республику и напомнил, что на территории Татарстана находятся сразу три объекта Всемирного наследия. После этого он рассказал гостье о совместной плодотворной работе между республикой и ЮНЕСКО, которая идет на протяжении уже многих лет.Далее слово взял еще один участник встречи — председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, который ранее являлся членом Международного консультативного совета ЮНЕСКО по культуре мира. Он предложил Одре Азуле провести в республике Дни ЮНЕСКО.«Мне кажется, что сейчас было бы очень важно попробовать провести Дни ЮНЕСКО в Татарстане», — отметил Михаил Федотов.Он напомнил, что в штаб-квартире организации в Париже периодически проходят различные культурные мероприятия, в том числе Дни Татарстана в ЮНЕСКО. Однако такой формат имеет недостаток — ограниченный результат, поскольку доступен лишь для узкого круга лиц. Совсем другую отдачу может показать мероприятие в Татарстане.Инициативу поддержал Рустам Минниханов, который предложил провести мероприятие в 2020 году — знаковом для всего Татарстана.«2020 год — юбилейный год 100-летия Республики Татарстан. Можно объединить события в этих рамках», — отметил Президент РТ.При этом он подчеркнул — важно, чтобы Дни ЮНЕСКО в республике проходили в современном формате и не носили формальный характер. По словам Минниханова, эти мероприятия должны быть креативными и привлекать внимание молодого поколения татарстанцев к теме сохранения исторического и культурного наследия.В заключение Рустам Минниханов предложил Одре Азуле создать рабочую группу для проработки всех деталей проекта.«Если вы определите человека для обсуждения этой темы, то мы бы подготовили несколько вариантов, будем активно работать», — резюмировал Президент Татарстана.