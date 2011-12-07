Нескучные нурлатские бабушки

Пасмурный февраль выдал-таки наконец ясный солнечный день. До села Нурлаты чуть больше часа езды, а это целых 80 минут красивейших, белоснежных, залитых солнечным светом пейзажей за окнами автомобиля.Солнечное настроение усилилось, когда нас встретили героини репортажа - красивые, жизнерадостные, веселые нурлатские бабушки - без малого 30 человек! Каждая в спортивной форме, на новеньких лыжах. «Это наши обновки, купленные на деньги президентского гранта!» - поспешили похвастаться они.«Казанские ведомости» рассказывали о том, как пенсионерки из села Нурлаты заполнили свой досуг на заслуженном отдыхе (№80 от 8 июня 2017 года), не дожидаясь от государственных учреждений поддержки. Зачинателем и идейным вдохновителем сообщества «Яшь йорэклэр» стала уроженка села Ляля Хазипова, которая после выхода на пенсию вернулась в родные Нурлаты.Сегодня почти 40 пенсионерок от 50 до 80 лет в свободное от домашнего хозяйства время занимаются скандинавской ходьбой, вокалом, хореографией, почти каждый день встают на лыжи, вместе выезжают на экскурсии, отмечают праздники и дни рождения.- До поры до времени мы обходились своими силами, - рассказывает Ляля Нурулловна. - Наладили отношения с сельским клубом, где наши девочки (иначе этих молодых душой женщин называть не хочется) учатся танцевать и петь. Трижды в неделю посещаем сельский спорткомплекс. На свои деньги купили нехитрый инвентарь. К примеру, вместо гимнастических палок приобрели палки от швабры, потому что они были в 5 раз дешевле. Но со временем стало хотеться большего.И тогда Ляля Нурулловна разработала смелый план - выиграть президентский грант. Сказать только просто, но на деле все вышло гораздо сложнее. Разработка программы и вся подготовительная работа шли два месяца. Все это время Ляля Нурулловна держала в секрете свои намерения от сельчанок, знали об этом только 5 единомышленников, которые стали руководящим ядром.- Боялась разочаровать своих девочек, - признается она. - А вдруг ничего не вышло бы, ведь претендентов на грант было 10 тысяч со всей России!За основу программы Ляля Нурулловна взяла деятельность «Молодых сердец», определилась с направлениями работы: оздоровительное, творческое, спортивное, волонтерское. Почти два месяца она штудировала сайт по грантам, изучала другие проекты, старалась сделать программу беспроигрышной. Сложность заключалась еще в том, что обязательным условием участия было создание автономной некоммерческой организации.- Помог мой сын, - продолжает рассказ Ляля Нурулловна. - Он взял на себя эту ношу и зарегистрировал АНО «Центр социальных инициатив «Страна добра». С этого момента началась настоящая работа над нашим проектом - программой «Старость в радость, пенсия не приговор». В августе мы отправили ее на сайт, а 1 ноября пришло сообщение, что мы победили и стали получателями президентского гранта! Я раз пять перечитала его, не могла сразу поверить, что затея наша получилась. А потом радость нахлынула настолько сильно, что даже заплакала. Конечно же, тут же был объявлен сбор, и мои девочки узнали, что теперь наше сообщество стало богаче на 500 тысяч рублей.К расходам подошли серьезно и обдуманно. Купили 15 лыжных комплектов, видеокамеру, карты памяти, музыкальные колонки, скандинавские палки, русские и татарские национальные концертные костюмы (забрали львиную долю выигрыша). К празднику 8 Марта готовят концертную программу, которую обкатают у себя в сельском клубе и в соседних деревнях, где их уже ждут.Если в самом начале бабушек не воспринимали всерьез, то сейчас о «Молодых сердцах» знают не только в Нурлатах, но и по всему Зеленодольскому району. В пяти соседних деревнях пожилые сельчанки стали заниматься скандинавской ходьбой, приезжают к нурлатским пенсионеркам, чтобы перенять их опыт.- Спасибо работникам нашего клуба, благодаря которым мы учимся правильно петь и танцевать, - говорит Ляля Нурулловна. - Хореографией занимается Петр Сагитов, а вокалом Гульчечек Шакирова. В репертуаре хора «Молодые сердца» песни нашей молодости.Женщины сообщества «Яшь йорэклэр» до пенсии трудились в разных сферах: торговле, общепите, преподавании, медицине и других. Сейчас их объединяет один общий интерес - совместный здоровый творческий досуг.Вместе они часто совершают лыжные походы. По выходным катаются с горки на санках и ватрушках. Покатушки, конечно же, заканчиваются пикником с ароматным чаем и вкусными бутербродами. Сообща отмечаются праздники, дни рождения, и не просто так, а в столичных ресторанах. Сценарий развлекательной программы сочиняют сами, в роли актеров тоже сами. Единственное условие - меню халяль, так как бабушки все мусульманки. На спиртное категорическое табу!Если первый год домашние подозрительно относились к увлечениям своих мам, жен и бабушек, то теперь все свои планы подстраивают под расписание сообщества. Мало того, помогают транспортом, если надо подвозят.- Мы сейчас переживаем вторую молодость, - говорят участницы сообщества. - Благодаря спортивным занятиям, танцам улучшилось здоровье. Художественная самодеятельность, общение с подругами поднимают жизненный тонус, настроение, хочется жить и творить!Есть еще одно направление программы президентского гранта - волонтерское. За него отвечает учительница 7-го класса местной школы Светлана Валеева. Она направляет ребят к одиноким престарелым сельчанам, которым необходима помощь в домашнем хозяйстве.Одна из них - 80-летняя Альфия Хикматовна Насыбуллина. Дети ее уехали, у каждого своя семья и свои заботы. Четыре года назад умер муж.- Зима нынче выдалась снежной, не успеваю двор убрать, - рассказывает Альфия апа. - А тут школьники прибежали, быстро-быстро все вычистили. Большое им спасибо!Нурлатские бабушки не собираются успокаиваться на достигнутом. Впереди новые планы и достижения.- Хотим организовать ежегодный спортивный праздник «Нурлатская лыжня», - делится Ляля Нурулловна. - Чтобы не только пенсионерки в нем участвовали, но и их дети, внуки, мужья. Мечта моя, чтобы ни одна деревенская бабушка не страдала от одиночества, а молодежь чаще возвращалась к себе на родину.