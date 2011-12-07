Привет Красноярску от казанской болельщицы

Прошлым летом она активно болела за команды мирового чемпионата по футболу, но не на матчах. Многочисленные болельщики вереницами шли к стадиону как раз мимо ее дома, ведь живет Фания апа неподалеку от «Казань-арены». Шумные и азартные, они с удовольствием фотографировались с женщиной в платочке, повязанном на татарский манер. А волонтеры помогали Фание Касимовне общаться с прибывшими из дальних стран гостями, многим из которых она напомнила маму, бабушку. Теперь у нее есть коллекция фото как напоминание о празднике мирового футбола в Казани, когда на улицах царила атмосфера дружбы и всеобщего счастья. Кстати, на вопросы о возрасте пенсионерка отшучивается: ста лет пока нет. Футбольная болельщица Фания Усманова от себя и от волка Забиваки (символа ЧМ-2018) шлет из заснеженной Казани всем красноярцам и собачке-талисману соревнований Юлайке поздравления в связи с проведением в их городе зимней Универсиады: «Мундиаль в Казани прошел, но дружба и любовь остались! Всем горячий привет от моих друзей, желаем успехов и побед вам, будущие олимпийцы!»