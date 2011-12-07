Как Казань жила в тылу: хлебные карточки, военный налог и школьные воскресники

С историческими материалами нас познакомила ведущий архивист отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива РТ Олеся Зеленова.

Казань всегда была студенческим центром. Несмотря на начавшуюся войну, летом 1941 года вузы провели набор студентов. Правда, желающих учиться в это тяжелое время было не так много. В отчете инструктора отдела пропаганды и агитации обкома комсомола ВКП(б) есть статистика абитуриентов. Например, в ветинститут при плане приема 175 человек было подано всего 22 заявления. В сельскохозяйственный институт - 12 заявлений на 100 мест. В КГУ заявлений было подано больше - 115 при плане 570. На двухгодичные курсы иностранных языков при пединституте было всего 4 заявления. Самым популярным у выпускников школ 1941 года оказался медицинский институт - туда было подано 360 заявлений при плане 500.

25 августа 1941 года на заседании бюро Татарского обкома ВКП(б) было принято решение «о введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа Татарской АССР». В протоколе заседания есть любопытный пункт: «Предложить Народному комиссару торговли ТАССР тов. Архипову организовать с

1 сентября 1941 года в гор. Казани, в шести магазинах, торговлю хлебом по повышенным ценам без карточек».

Обеспокоенность властей вызвала низкая посещаемость в школах. Только по начальным классам в республике не охваченными учебой оказались 44 тысячи 530 детей. В протоколе №148 заседания бюро Татарского обкома ВКП(б) от 18 декабря 1941 года отмечено «ослабление внимания к детям и крайне медленная перестройка работы школ и органов народного образования на военный лад». Было решено: «Обязать Наркомпрос Татарской АССР, горкомы и райкомы ВКП(б) решительно улучшить постановку учебно-воспитательной работы в школах, повседневно разъяснять учителям и учащимся, что их патриотическим долгом является борьба за отличную успеваемость и дисциплину».

Но интересно, что даже в это сложное время пополнялись фонды библиотек, особенно детских. Библиотеки продолжали работать. Об этом свидетельствует фотография из читального зала кинотеатра «Пионер». Снимок сделан перед новым 1942 годом.

4 февраля 1942 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров Татарской АССР «О проведении военного налога на 1942 год». Он был установлен для колхозников и единоличников. Причем в разных районах Татарии сумма налога была разная. Например, в Верхнеуслонском, Высокогорском, Арском и еще нескольких районах - 360 рублей с человека, а в Агрызском, Альметьевском, Кукморском и других районах - 330 рублей.

Трогательный документ времени - альбом казанской школы №68 с фотографиями с мероприятий, которые проводили комсомольская организация и учительский комитет школы в военные годы. Рассматривая фото, можно увидеть, как школьники составляли учетные карточки фронтовиков, участвовали в сборе средств в фонд Красной Армии, проводили концерты в госпитале, посылали подарки бойцам на фронт. А еще ребята отправили 190 книг в подшефную школу в Белоруссии. Есть в фотоальбоме снимки с заготовки леса. Ученики школы провели 22 воскресника. Они распилили 1320 кубометров дров, посадили 300 деревьев и кустарников!

9 января 1944 года вышло постановление Совнаркома ТАССР об обязательном расширении сети детских садов. Было решено «установить на 1944 год контингент детей в детских садах в количестве 16800 человек, обеспечив ими охват детей, родители которых работают на предприятиях и не имеют членов семьи для ухода за детьми». Детским садам стали возвращать их помещения, которые в начале войны были отданы под жилье для эвакуированных.

Еще один уникальный документ - «Письмо-салям татарского народа своим сыновьям и дочерям, сражающимся на фронтах отечественной войны». Это письмо составили татарские писатели во главе с Кави Наджми. Множество экземпляров письма было разослано во все районы республики - там люди подписывали письмо и отправляли на фронт. Всего было собрано 34402 подписи.

В большом очень эмоциональном письме приводятся строки из стихотворения Габдуллы Тукая:

Нам издавна другом был

русский народ.

И разве конец этой дружбе

придет?

Да, мы родились и растем

в вышину,

Нанизаны словно на нитку одну.

На битвенном поле мы

тигров сильней.

В труде мы сильнее могучих

коней!