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«Позволили себе расслабиться»: Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост нарушений в ресторанах и кафе

Сотрудники ведомства продолжат проверки наиболее посещаемых татарстанцами в майские праздники мест.

Роспотребнадзор Татарстана отметил резкий рост санитарных нарушений в пунктах общепита. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Любовь Авдонина.  

Сотрудники Роспотребнадзора, как и планировалось, провели проверки в самых посещаемых местах — магазинах, торговых центрах, кафе, ресторанах, музеях, театрах и др. Проверено было 712 объектов, в 129 из них были найдены нарушения. Прирост нарушителей Авдонина охарактеризовала как значительный: если ранее каждую неделю из общего числа проверенных объектов нарушения находились у 7%, то в неделю майских праздников — у 18%.

«В праздники некоторые объекты позволили себе расслабиться и забыть о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. На сегодня составлен 71 протокол», — рассказала представитель Роспотребнадзора.

Наибольший процент нарушителей приходится на отрасль общепита, это 26% от проверенного числа объектов. В магазинах и отелях — по 19%.

Среди нарушений там в основном заполняемость более 70%, неправильное ношение масок, отсутствие перчаток и антисептиков, несоблюдение дистанции. Отметили сотрудники Роспотребнадзора также антисанитарию в помещениях, где готовят пищу. 

КВ
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