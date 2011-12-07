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Роспотребнадзор Татарстана запланировал проверку кинотеатров, театров и ТЦ в майские выходные

К вопросу снятия антиковидных ограничений в Татарстане вернутся только в конце мая.

Сотрудники Роспотребнадзора в майские праздники проверят места, которые часто посещают жители республики. Об это сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Она отметила, что проверки пройдут с 4 по 7 мая.

«Особенно прицельно мы посмотрим места, где будут проходить массовые мероприятия, —  театры, кинотеатры, торговые центры и другие объекты», — заявила Любовь Авдонина.

Ранее она сообщали, что в Татарстане к вопросу снятия антиковидных ограничений вернутся только в конце мая. Авдонина рассказала, что в республике будут оценивать эпидемиологическую ситуацию после праздников в течение двух недель.  

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