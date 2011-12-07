В Казани утвердили 13 пунктов, куда можно сдать отработанные ртутные лампы

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Исполком Казани утвердил 13 городских пунктов сбора для использованных ртутных ламп. Список опубликован с сборнике документов на официальном портале мэрии.
Ртутные лампы нельзя просто выбрасывать на свалку — это приведет к загрязнению окружающей среды: приборы, содержащие ртуть, относятся к отходам 1-го, самого высокого класса опасности. Поэтому их сдают на переработку.
В Казани сдать такие лампы можно в пяти районах города.
К ртутным лампам относятся люминесцентные, флуоресцентные и энергосберегающие, а также лампы высокого давления и натриевые. Напомним, перед тем, как нести их на переработку, лампы следует надежно упаковать, чтобы исключить повреждения их колбы. Специалисты советуют не держать до сдачи на переработку старые ртутные лампы дома более полугода.