В Казани утвердили 13 пунктов, куда можно сдать отработанные ртутные лампы

Исполком Казани утвердил 13 городских пунктов сбора для использованных ртутных ламп. Список опубликован с сборнике документов на официальном портале мэрии.

Ртутные лампы нельзя просто выбрасывать на свалку — это приведет к загрязнению окружающей среды: приборы, содержащие ртуть, относятся к отходам 1-го, самого высокого класса опасности. Поэтому их сдают на переработку.

В Казани сдать такие лампы можно в пяти районах города.

В Авиастроительном районе: по адресам улица Калинина, д. 2а, улица Граничная, д. 2, к.1 и улица Беломорская д. 69г,

в Кировском районе: по адресам улица Мало-Московская, д. 15, переулок Осиновский, д. 8 и улица Приволжская, д. 97а,

в Московском районе: по адресу улица Химиков, д. 11,

в Приволжском районе: по адресам улица Ново-Давликеевская, д. 4а и улица Калинина, д. 60а,

в Советском районе: по адресам улица Ершова, д. 57а, улица Интернациональная, д. 24а, улица Локаторная, д. 25б и улица Нардуган, д. 45.

К ртутным лампам относятся люминесцентные, флуоресцентные и энергосберегающие, а также лампы высокого давления и натриевые. Напомним, перед тем, как нести их на переработку, лампы следует надежно упаковать, чтобы исключить повреждения их колбы. Специалисты советуют не держать до сдачи на переработку старые ртутные лампы дома более полугода.