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В Казани утвердили 13 пунктов, куда можно сдать отработанные ртутные лампы

К ртутным лампам относятся люминесцентные, флуоресцентные и энергосберегающие, а также лампы высокого давления и натриевые.

Исполком Казани утвердил 13 городских пунктов сбора для использованных ртутных ламп. Список опубликован с сборнике документов на официальном портале мэрии.

Ртутные лампы нельзя просто выбрасывать на свалку — это приведет к загрязнению окружающей среды: приборы, содержащие ртуть, относятся к отходам 1-го, самого высокого класса опасности. Поэтому их сдают на переработку.

В Казани сдать такие лампы можно в пяти районах города.

  • В Авиастроительном районе: по адресам улица Калинина, д. 2а, улица Граничная, д. 2, к.1 и улица Беломорская д. 69г,
  • в Кировском районе: по адресам улица Мало-Московская, д. 15, переулок Осиновский, д. 8 и улица Приволжская, д. 97а,
  • в Московском районе: по адресу улица Химиков, д. 11,
  • в Приволжском районе: по адресам улица Ново-Давликеевская, д. 4а и улица Калинина, д. 60а,
  • в Советском районе: по адресам улица Ершова, д. 57а, улица Интернациональная, д. 24а, улица Локаторная, д. 25б и улица Нардуган, д. 45.

К ртутным лампам относятся люминесцентные, флуоресцентные и энергосберегающие, а также лампы высокого давления и натриевые. Напомним, перед тем, как нести их на переработку, лампы следует надежно упаковать, чтобы исключить повреждения их колбы. Специалисты советуют не держать до сдачи на переработку старые ртутные лампы дома более полугода.

КВ
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