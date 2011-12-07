За медпомощью после укусов клещей с начала года обратились 475 татарстанцев

С начала года после укусов клещей за медпомощью обратились 475 жителей республики. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора РТ.

«Это не превышает средних многолетних значений», — отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в лабораториях были исследованны 142 клеща, отловленных на природе и снятых с людей. Клещевого вирусного энцефалита в них не обнаружили, а возбудителей боррелиоза были обнаружены в 29 исследованных клещах. Это 20,4% от общего числа исследованных образцов.

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, как правильно извлекать клеща из кожи. Удаленного паразита следует поместить в небольшую, герметично закрывающуюся емкость и доставить на исследование в лабораторию на Сеченова, 13а в Казани.