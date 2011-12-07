Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За медпомощью после укусов клещей с начала года обратились 475 татарстанцев

В республике против клещей были обработаны 423 га территорий.

С начала года после укусов клещей за медпомощью обратились 475 жителей республики. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора РТ.

«Это не превышает средних многолетних значений», — отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в лабораториях были исследованны 142 клеща, отловленных на природе и снятых с людей. Клещевого вирусного энцефалита в них не обнаружили, а возбудителей боррелиоза были обнаружены в 29 исследованных клещах. Это 20,4% от общего числа исследованных образцов.

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, как правильно извлекать клеща из кожи. Удаленного паразита следует поместить в небольшую, герметично закрывающуюся емкость и доставить на исследование в лабораторию на Сеченова, 13а в Казани.

КВ
Лента новостей