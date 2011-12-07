Киоск с мороженым или полноценное кафе: как бизнесу разместить свои точки в парках Казани

Есть ли критерии, по которым предприниматели допускаются к торговле в парках?

В Дирекции парков и скверов Казани «Казанским ведомостям» рассказали, что такие критерии есть. Они разработаны Дирекцией в соответствии с постановлением исполнительного комитета Казани о размещении нестационарных торговых объектов в городе.

«Среди основных требований — обязанность работать в соответствии с периодом наибольшей активности парка. Например, если это парк имени Урицкого, то объекту лучше открываться в 8.00, потому что в это время там много бегунов. А если это, например, парк „Чёрное озеро“, то объект точно должен закрываться не раньше 22.00, потому что там довольно много людей, которые гуляют в это время суток. Полный список требований представлен в нашей брошюре», — отметили в Дирекции.

Как будут контролироваться несанкционированные торговые точки?

Как отметили в пресс-службе Дирекции, тут ситуация уже контролируется. Сотрудники стараются реагировать на появление несанкционированные точек очень быстро, потому что не допускать несанкционированную торговлю и нездоровую конкуренцию в парках — это, в первую очередь, их обязанность перед теми предпринимателями, кто выиграл торги.

«Санкции Дирекцией применяться не могут. Дирекция вправе только в доброжелательной форме попросить предпринимателя покинуть территорию парка. Однако есть уполномоченные органы в парках: это отдел по вопросам общественной безопасности районных администраций и административно-техническая инспекция, которые могут накладывать штрафы в соответствии с республиканским Кодексом об административных правонарушениях», — отметили в пресс-службе.

Как будет проходить отбор предпринимателей, которые хотят разместиться в парках и скверах города?

Отбор проходит уже четвертый год подряд на основании аукционов, которые проводятся на сайте sale.zakazrf.ru. С 2018 года предприниматели могут обращаться в Дирекцию парков, потому что она является организатором аукционов на размещение торговли в парках.

Какие торговые точки в первую очередь востребованы в парках и скверах?

В летний сезон в первую очередь востребованы, конечно же, точки по продаже мороженого, сладкой ваты и попкорна. Далее по степени востребованности идут кафе и пункты проката спортивного оборудования.

На какой срок и на каких условиях будут заключаться договора?

В 2021 году Дирекция разыграла договоры на 3 года в соответствии с запросом предпринимателей.

Возможно ли будет создание стационарных точек торговли в парках или всё же там будут размещаться только «сезонники»?

В основном Дирекция занимается размещением сезонной торговли, потому что сезон в парках и скверах довольно короткий: 6 месяцев в летний сезон и примерно 1 месяц в зимний сезон. Поэтому размещать в парках торговлю на целый сезон не имеет смысла, в том числе для самих предпринимателей, потому что в остальное время года они будут нести убытки.