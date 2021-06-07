Концерт певицы Максим, салют и мастер-классы: как пройдёт День России в Казани

С 9 утра активисты молодёжных организаций раздадут всем желающим ленты триколора

В ближайшие дни в Казани стартует акция по раздаче лент триколора, волонтёры будут вручать их в парках, скверах, а также на Кремлевской набережной.

«С 9 утра активисты молодёжных организаций и члены национальных культурных автономий, активисты студенческих объединений, иностранные студенты пройдут торжественным маршем „дружбы народов“ по Кремлевской набережной. Здесь же откроется молодёжный „Этномаркет“. Посетители смогут познакомиться и приобрести товары ежедневного пользования, одежду и аксессуары с традиционными элементами народов Татарстана», — рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Концерты «За родину, За Россию», пьеса и викторина: какой будет культурная программа в районах города

В 11:00 для жителей Кировского и Московского районов в парке имени Урицкого пройдет праздничная программа с викториной о науке и технике, а также выступлением артистов.

«Жители Советского района отметят День России в сквере Дербышки, где пройдёт театрализованный спектакль по мотивам пьесы Леонида Филатова „Сказ про Федота Стрельца — удалого молодца“», — сказал Абзалов.

Также в 11:00 праздничные концерты начнутся в парке «Крылья Советов» и центральном парке имени Горького. Здесь выступят городские музыканты и танцевальные группы, а юных посетителей ждет интерактивная игровая программа. Кроме того, в парке Горького представят программу лучшие творческие коллективы и оркестр Казанского института культуры.

Большой праздничный концерт пройдет в 14:00 в Казанском Кремле и завершится в 22:00

В 14:00 в Казанском Кремле пройдет большой праздничный концерт финалистов республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В это же время праздник продолжится молодёжным фестивалем этномузыка «Таба». Мероприятие пройдёт на главной сцене на пирсе Кремлевской набережной. Концертная программа будет наполнена музыкой, песнями и танцами народов, проживающих в Татарстане.

«Хедлайнерами фестиваля станут фолк-группа „Клевер“, удмуртский исполнитель Шонер Пол, музыкальный коллектив „Ойме“, марийская панк-группа „У ЕН“, Зарина Вильданова, Malsi Music и многие другие», — отметил Азат Абзалов.

Кульминацией празднования Дня России станет вечерняя концертная программа на Кремлевской набережной, где с 18:00 творческие коллективы представят свою программу, среди которых заслуженный артист Татарстана Айдар Галимов, а также звезды российской эстрады — певица Максим и Андрей Державин.

«Завершится День России в 22:00 праздничным салютом, которым можно будет полюбоваться с набережной Центра семьи „Казан“ и Кремлевской набережной», — заключил Абзалов.