Мэр Казани рассказал о своих пищевых привычках: «Сосиски стараемся не есть»

В столице Татарстана еще только начинают формироваться пищевые привычки, как среди населения, так и в школах и сейчас — это еще непривычное для людей направление. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«В России пищевым направлением занимаются пока мало, вопрос новый и о здоровом питании мы еще только начинаем говорить», — сказал Метшин.

Кроме этого он вспомнил, как в детстве они получали продуктовые талоны. Метшин отметил, что желание покушать мясо во времена СССР было всегда, но, когда градоначальник оказался в Москве и увидел огромный ассортимент продуктов, подумал, что купит колбасу и сосиски на первую зарплату, однако этого не сделал.

«Это отражает пищевое поведение. Теперь ни колбасу, ни сосиски стараемся не есть. Если бы мне тогда сказали об этом, я бы ответил, что такое невозможно», — сказал Метшин.

Подробнее о пищевых привычках и как их формировать у детей читайте в нашем материале.