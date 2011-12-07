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Кинофестиваль пройдет без красной дорожки

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в техническом режиме и будет закрыт для публики. Такое решение приняли учредители и организаторы фестиваля в целях обеспечения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Тем не менее работа фестиваля будет проводиться согласно регламенту и в начале сентября 2020 года объявят имена победителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, 1 июня 2020 года завершился прием заявок: оргкомитетом зарегистрировано 629 фильмов из 63 стран мира. Отборочная комиссия сформировала конкурсный шорт-лист, в который вошли 52 картины. Конкурсная программа размещена на официальном сайте КМФМК.

Итоговые обсуждения и заседания жюри пройдут в дистанционном формате. Фильмы-победители будут объявлены в начале сентября путем публикации соответствующей информации на официальном сайте фестиваля kazan-mfmk.com. Офлайн-мероприятия в 2020 году не состоятся.

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