Путин вручит удостоверение о присвоении Казани звания «Города трудовой доблести»

Заместитель главы Казани Людмила Андреева сообщила о вручении удостоверения о присвоении Казани звания «Города трудовой доблести» Владимиром Путиным.

Андреева отметила, что сейчас по этому поводу идут переговоры с оргкомитетом «Победа». А также начата подготовка по установке памятной стелы и мемориалов в районах столицы Татарстана.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на дне города в Казани отметят присвоение столице РТ звания «Города трудовой доблести».