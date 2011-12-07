Путин вручит удостоверение о присвоении Казани звания «Города трудовой доблести»

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Заместитель главы Казани Людмила Андреева сообщила о вручении удостоверения о присвоении Казани звания «Города трудовой доблести» Владимиром Путиным.
Андреева отметила, что сейчас по этому поводу идут переговоры с оргкомитетом «Победа». А также начата подготовка по установке памятной стелы и мемориалов в районах столицы Татарстана.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на дне города в Казани отметят присвоение столице РТ звания «Города трудовой доблести».