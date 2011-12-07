«Рубин» одержал судьбоносную победу над «Оренбургом»

Две «баранки» и дно таблицы

Ситуация, которая складывалась в «Оренбурге» в последние недели, была близка к критической. Положительным тест на COVID-19 после игры с «Локомотивом» в Москве оказался у 10 футболистов, трое из них сейчас слегли с двусторонним воспалением легких. Перед клубом из Оренбуржья встал вопрос: как играть, если вся основа отправлена на карантин? Молодежный состав, по опыту «Ростова», решили не выставлять, и в 24-м туре получили техническое поражение 0:3 от «Краснодара».

К следующему туру футболисты, бывшие в контакте с зараженными, получили отрицательные тесты на вирус. И судьбу домашней встречи с «Уралом» решал местный Роспотребнадзор. Надзорный орган долго думал и в конечном итоге проведение матча не согласовал — соперник об этом узнал лишь в аэропорту перед вылетом в Южное Предуралье!

Второй подряд «технарь», и «Оренбург» благополучно припарковался на последнем месте в турнирной таблице. На руку команде пошли изменения, спешно внесенные в регламент. Ранее при неявке на два матча чемпионата клуб дисквалифицировали, теперь же, в непростые «ковидные» времена, команде могут неограниченное количество раз засчитывать поражения без иных санкций.

Неблагосклонность Роспотребнадзора ставила под угрозу срыва встречу с «Рубином» 5 июля. Оренбуржцы заблаговременно направили в стан казанцев письмо с предложением перенести матч на резервный день — 19 июля, когда основа бы вышла из карантина и успела потренироваться. В Казани письмо получили, однако продолжили подготовку к игре в обычном режиме.

Судьба встречи решилась за несколько часов до вылета «Оренбурга» в столицу Татарстана — команде разрешили везти тех футболистов, кто получил отрицательный тест. Гости прибыли на стадион за 2,5 часа до начала матча, прямо с самолета, а на заявку смогли наскрести 15 игроков (один из них — резервный вратарь). Напомним, что после рестарта в РПЛ разрешено проводить 5 замен по ходу матча — то есть «Оренбург» этим благом в полной мере воспользоваться бы не сумел.

А был ли карантин?

Информационная лакуна вокруг предстоящей игры повлияла на итоговую посещаемость. «Ак Барс Арена» обновила антирекорд по количеству зрителей на футболе — 2604 человека. Отчасти повлияли и жаркие выходные — люди попросту предпочли уехать из города, а начало матча идеально совпало с пробками на въездах в Казань. Да даже букмекеры до матча не верили в гостей: «Рубин» сочли безоговорочным фаворитом, причем прогнозировалось, что казанцы забьют не менее двух мячей. А вот реальность оказалась иной.

По сравнению с матчем в столице Башкортостана Леонид Слуцкий сделал ряд перестановок в составе. Из-за микроповреждения пропал из заявки Филип Уремович — его место в старте занял Карл Старфельт, Давиташвили убыл на правый фланг, уступив позицию под нападающим Дарко Йевтичу. Отрадным оказалось появление в запасе Олега Данченко, восстановившегося после травмы, полученной в марте.

И если в первые 10 минут матча «Рубин» контролировал мяч, пару раз бил в створ издали, то затем гости освоились к казанской жаре (в момент стартового свистка температура была +27 градусов) и отодвинули игру от своих ворот. Из пределов штрафной «Рубина» опасно бил Липовой, атакой позже он «накрутил» на правом фланге Зуева, прострелил вдоль ворот, и казанцы едва не срезали мяч мимо Дюпина. Причем за первый тайм Йевтич допустил аж две потери мяча в центральном круге при выходе из обороны, подарив «Оренбургу» возможность убежать в контратаку. Отличная физическая форма гостей невольно вынуждает задать вопрос: а действительно ли у них был карантин? Ведь команда, на словах, не тренировалась почти две недели, а по факту смогла держать прекрасный темп!

Подарок от бывшего

Динамику игры впереди у «Рубина» в этот вечер поддерживал разве что Хвича Кварацхелия: на исходе получаса матча он выискивал ударом с линии штрафной дальний угол ворот «Оренбурга», эпизодом же позже на дриблинге ушел от двух защитников гостей и попытался пробить Андрея Климовича — вратарь в порядке.

После часа игрового времени Слуцкий решил оживить фланг Давиташвили — Зурико продемонстрировал не самый продуктивный футбол: точность передач на уровне 67%, из них ни одной ключевой. На поле появился Денис Макаров, и на 68-й минуте замена показала стопроцентный КПД. Неугомонный Кварацхелия из-под прессинга трех игроков навесил в район вратарской, где Йевтич выиграл головой верховую борьбу и протолкнул мяч к углу ворот. Здесь снаряд подкараулил Макаров и в касание вколотил его под перекладину — 1:0.

К слову, по-настоящему Денис Макаров, уроженец Оренбурга, сформировался как футболист именно в молодежной команде с Южного Предуралья. Поиграв за дубль «Оренбурга», Денис летом 2018 года отправился в «Нефтехимик», где окончательно раскрыл свой талант.

— Было обидно, что не давали шанс. Но ничего, мы двигаемся дальше. Рад, что забил. Этот матч для меня был важен, — признался после игры полузащитник.

Несмотря на пропущенный гол, «Оренбург» не стушевался и забил со стандарта. Михаил Сиваков головой переправил мяч в ворота Дюпина, однако судья обратился к помощи VAR. Арбитру подсказали — в момент подачи в офсайде был оренбуржец Жига Шкофлек, и гол отменили. Решение крайне спорное: словенец в эпизоде фактически участия не принимал, игроков оборонявшейся команды не сдерживал… По судейству у гостей остались серьезные вопросы.

После матча главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал добытые три очка судьбоносными и в очередной раз заявил: в казанском клубе еще нет стержня.

— Это болезнь всех молодых команд, молодых и в плане игроков, и в плане того, насколько долго футболисты вместе взаимодействуют, — подчеркнул Слуцкий.

Победа подняла казанцев на 12-е место в таблице, сейчас от зоны вылета «Рубин» отделяют 6 очков. Команда вступает в заключительный отрезок сезона, где предстоят битвы с лидерами лиги.