В Зеленодольском районе Татарстана построят три новых путепровода. Работа будет осуществляться при ремонте участка М7. Сам объект реконструкции вошел в национальный проект «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».

Главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Валерий Тимашов сообщил, что участок автодороги протяженностью более 17 км реконструируется с июля прошлого года от границы с Чувашией до развязки на Свияжск.

На данный момент, по его словам, проводятся дорожные работы по укладке верхнего слоя основания и укладке асфальтобетона. Это позволит расширить дорогу в 4 полосы по 3,75 метра для каждой. После реконструкции увеличится расчетная скорость движения до 120 км/час, а пропускная способность вырастет до 40 тыс. автомобилей в сутки. Тимашов подчеркнул, что сдать объект в эксплуатацию планируется к 15 ноября 2022 года.

Главный инженер «Каздорстроя» Линар Ибрагимов добавил, что работы идут с небольшим опережением. Однако самый сложный период — работы по мостам, еще впереди.

В ближайшее время у инженеров в планах приступить к монтажу балок пролетного строения, а также устройство 30 водопропускных труб и 10 км линий электроосвещения. Кроме того, на участке построят 13 автобусных остановок.