Компании, обвиняемые в трагедии в 175 школе, ставили пожарную сигнализацию в ФСИН, МЧС и парках Казани

Компании «Ваша безопасность» и «Союз пожарного мониторинга», которые оказывали услуги пожарной безопасности в школе № 175 в Казани устанавливали и обслуживали пожарную сигнализацию в зданиях ФСИН, МЧС и парках Казани. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили источники.

Компания «Союз пожарного мониторинга» ставила пожарную сигнализацию в здании Управления ФСИН по РТ. Источник оценил стоимость услуг в 80 тыс. рублей. Помимо этого, предприятие обслуживает системы отслеживания пожара «Стрелец-Мониторинг» Межрегионального клинико-диагностического центра примерно за 60 тыс. рублей, по данным источника.

Что касается компании «Ваша безопасность», то она устанавливала системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях МЧС Татарстана. По оценкам источника, их услуги обошлись ведомству в 200 тыс. рублей. Также предприятие обслуживает и ремонтирует системы видеонаблюдения общественных пространств Казани на почти 800 тыс. рублей. Все договоры были заключены в разное время, но на период до 31 декабря 2021 года, отметил источник.

Напомним, в Казани задержали гендиректора фирмы «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина по делу о нападении на гимназию № 175. Мужчин обвиняют в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности.