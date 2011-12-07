Минуллина: Проект благоустройства Адмиралтейской слободы остался без финансирования

На данный момент проект благоустройства Адмиралтейской слободы остался без государственного финансирования. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

«Сегодня те государственные инвестиции, которые планировалось направлять на развитие этой территории временно перенаправлены в другие сектора. Поскольку ситуация сейчас не позволяет с легкостью реализовывать новые проекты развития», — сказала Минуллина.

Ранее власти Казани заявили о планах благоустройства Адмиралтейской слободы. Целями новой концепции развития территории является сохранение исторической среды, повышение привлекательности района, а также улучшение экологического состояния русла Казанки.

Помимо этого власти столицы Татарстана планируют разместить на территории Адмиралтейской слободы один из 12 парков, которые будут возведены вдоль акватории Казанки.

Подробнее о том, какие планы у города по развитию этого района, что хотят там построить инвесторы и сколько денег нужно для благоустройства Адмиралтейской слободы, читайте в нашем материале.