Потонувшие мечты: как планы мэрии о «новой» Адмиралтейской слободе могут кануть в одноимённый пруд

Проблемы есть, а денег нет

Старое русло Казанки и Адмиралтейская слобода один из самых старых и сохранившихся районов города, который похоже никогда не выберется из сплошной череды неудач. Здесь опасный Пороховой, здесь сгорел Адмирал, унесший 19 жизней, а вонь от пруда не даёт дышать местным жителям. Даже главный архитектор Казани не стесняется публично называть его депрессивным.

Впрочем, разговоры о масштабной реконструкции, которая должна была вынуть жемчужины адмиралтейки из окружающей серости и подарить городу новую точку роста начались уже давно. Оказалось, что очистка пруда обойдётся в почти миллиард рублей, а строительство новых зданий — под вопросом. В районе сложные грунты, требующие дорогостоящих спецтехнологий для строительства. Одним словом, все идеи мэрии были только на бумаге. Теперь проекты города в прямом смысле тонут в Адмиралтейском пруду, засасываемые смрадными донными отложениями.

«Сегодня те государственные инвестиции, которые планировалось направлять на развитие этой территории временно перенаправлены в другие сектора. Поскольку ситуация сейчас не позволяет с легкостью реализовывать новые проекты развития», — рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина корреспонденту «Казанских ведомостей».

Миллиард на дне Адмиралтейского пруда

Как стало известно «Казанским ведомостям» от собственного источника в Минстрое РТ, для того, чтобы воплотить в реальность все планы города и республики по благоустройству района, сначала необходимо восстановить старое русло реки Казанки — Адмиралтейский пруд. Но проблема в том, что сейчас водоём покрыт илом и плесенью, а его прибрежная зона засыпана грунтом, строительным и бытовым мусором и отходами близлежащих предприятий.

Раньше пруд входил в систему инженерной защиты города и выполнял функцию дренажного канала. Но сегодня русло сильно занесено этим грунтом и имеет неравномерный уклон. Водоём, окутанный кустарниками, камышами и сорняками, заболачивается и мелеет быстрыми темпами, а рядом с прудом витает едкий запах.

Для решения проблемы в Минстрое Татарстана разработали проект «Восстановление водного баланса пруда „Адмиралтейский“ в Казани». Он предусматривает ряд работ, реализовав которые пруд сможет снова ожить и превратиться из загрязненного, мелкого водоёма в красивое и чистое озеро. Как рассказал нашему изданию источник в ведомстве, часть из запланированного на участке южнее железнодорожных путей уже выполнена. Но для того, чтобы восстановить функцию дренажного канала, выровнять экологическую ситуацию и обеспечить постоянный уровень воды на участке севернее железнодорожных путей необходимо, по оценкам министерства, более 927 млн рублей.

Но даже если такая сумма найдется и все работы будут выполнены, этого все равно окажется недостаточным. Для сохранения эффекта нужно построить комплекс очистных сооружений и станций очистки поверхностных стоков. Для защиты города от подтопления необходима срочная реконструкция дренажной насосной станции № 7 1955-го года постройки.

Как заверил источник в ведомстве, сейчас она «работает на последнем издыхании». Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 101,7 млн рублей в ценах 2008 года. Ориентировочная стоимость объекта в текущих ценах — 212,9 млн рублей. В нее также включена разработка проектно-сметной документации и обновление инженерных изысканий.

Кроме того, через старое русло Казанки проложены многочисленные коммуникации, на эстакадах и подземным способом. Одной из таких является горбатый мост в районе улицы Иовлева. Объект, введённый в 1929 году в эксплуатацию, признан аварийным и закрыт для автотранспорта и пешеходов с 2009 года. Три года назад мост приказом Министерства культуры РТ был включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Сейчас постройка практически разваливается, бетонные ограждения покрыты трещинами, многие из которых достигают ширины в десятки сантиметров.

В таком состоянии объект просто опасен и может привести к несчастным случаям, поэтому нужно в экстренном режиме разработать проект и провести полную реконструкцию моста во избежание несчастных случаев, говорится в проекте Минстроя РТ. Но, как ответили «Казанским ведомостям» в пресс-службе мэрии Казани, ни денег, ни проекта его восстановления сейчас у города нет.

Жилые здания снесут ради набережных и парков

Работы по благоустройству Адмиралтейской слободы будут включать в себя в том числе снос ветхого и аварийного жилья по улицам Клары Цеткин, Мало-Московская и Красного Химика. Исключение составят только исторически ценные здания. Кроме рекреационной зоны вдоль рек Волги и Казанки и строительства набережных, планируется создание причального комплекса в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища для стоянки исторических судов.

Особое внимание будет уделено развитию и реконструкции улично-дорожной сети района. При этом вдоль трассы и железной дороги будут построены многоуровневые гаражи, отметил источник в Минстрое РТ. Также планируется реорганизация территорий промпредприятий. Редевелопмент коснется в первую очередь промышленных предприятий, расположенных с восточной стороны улицы Набережной.

Помимо этого, власти вынесут коммунально-складские объекты из прибрежной зоны старого русла реки Казанки. Жилые дома и общественные центры планируют построить на территориях предприятий после их освобождения от производства.При этом далеко не все из них будут выведены из Адмиралтейской слободы. Заводы, соответствующие экологическим стандартам, смогут там остаться и после «перестройки», рассказала «Казанским ведомостям» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. «Это все рабочие места и налоги», — отметила она.

«Даже если меня будут пытать, я не сдамся»

Наиболее остро в районе стоит вопрос этажности зданий. Если инвесторам выгоднее строить многоэтажки, то у властей города свое видение новой территории — без небоскребов. «Многоэтажек в Адмиралтейской слободе не будет. Даже если со мной что-то сделают, будут пытать, я не сдамся», — пообещала Тухватуллина в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей».

Как рассказал нашему изданию первый замминистра строительства Алексей Фролов, исследования почвы для застройки на территории Адмиралтейской слободы еще не проводились, но несмотря на это Тухватуллина уверена, что строить там можно. «Если почва не очень хорошая, то этот вопрос решается инженерными способами. Это не проблема даже в том случае, если вода близко. Просто это более дорогостоящее решение», — сказала архитектор. Но как это будет реализовываться без финансирования — неизвестно.

На сегодняшний день ни сроки, ни бюджет проектов ещё не определены. Когда начнется строительство новых зданий или снос старых, а также когда приступят к благоустройству парка — никто не знает. Пока в мэрии города строят планы по возрождению района, в Минстрое Татарстана ищут решения существующим многозатратным проблемам, без которых реализовать планы исполкома просто не получится.

«Построил, продал и до свидания»

В ситуации, когда у города нет республиканских денег, перед властями появляется задача по привлечению и поиску инвесторов, но как заверила Минуллина правительство Татарстана не отказывается от участия в развитии района, как минимум просто из-за того, что «ни один частный инвестор не сможет взять весь блок работ в свои руки». «Там будет часть бюджетных инвестиций в любом случае», — пообещала глава АИР РТ в беседе с нашим изданием.

По словам Минуллиной, у Адмиралтейской слободы большие перспективы. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ убеждена, что необходимо развивать туристическую привлекательность этой территории и создавать там туристическо-музейные комплексы. Правда, как призналась Минуллина в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» инвесторы не высказывают особой заинтересованности в подобных проектах. В первую очередь их интересует многоэтажная жилая застройка.

«Почему инвесторы любят строить жилые комплексы? Потому что там высокая маржинальность, легко отбить деньги. Построил — продал и до свидания. Туристический объект, музейный комплекс — это что такое? Это маркетинг территории, это надо разбираться, это надо привлекать туристов. <…> Это надо отбивать. У тебя срок окупаемости будет точно больше чем в стройке. У тебя раз — пандемия, все музеи закрылись, и что ты будешь делать? Это реально сложно»

﻿- руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

И если сроки строительства зелёных зон ещё не определены, то у жилой застройки все гораздо понятнее. Так, «Джи-Групп», владеющая брендом «Унистрой», планирует к концу года приступить к строительству многоквартирного дома, чья высота не превысит 10 этажей, сказали в отделе продаж компании. Но там, видимо, тоже не особо верят в успех развития Адмиралтейской слободы, добавив, что озвучиваемый срок — вовсе не гарантия, а только планы застройщика.

Здание должно расположиться на территории, принадлежавшей Казанскому вертолетному заводу. Сейчас у будущего комплекса нет ни эскизов, ни адреса, его определят только после того, как начнется строительство объекта. Всего площадь жилых зон в Адмиралтейской слободе будет увеличена с 54,8 га до 63,9 га, рассказали в мэрии города.

Раньше в этом месте обсуждался вопрос постройки торгового центра, но, по словам Минуллиной, сейчас эта тема не поднимается. Она убеждена, что их в Казани и так достаточно, поэтому в этом районе куда успешнее и эффективнее было бы создавать условия для развития малого ремесленного бизнеса. «У нас торговых площадей на душу населения больше, чем в среднем по России сегодня по статистике», — добавила глава АИР РТ.

Город сам не знает, чего хочет

Несмотря на то, что будущее Адмиралтейской слободы не определено, а сегодняшний облик района — «депрессивный», инвесторы все равно высказывают большую заинтересованность в этой территории. Среди них, есть даже те, кто готов создавать общественные пространства. Но радоваться рано, для того, чтобы инвесторы смогли приступить к реализации своих проектов, город должен определиться, что именно ему хочется видеть на этой территории. На сегодняшний день конкретных проектов с конкретными цифрами и суммами — нет, отметила Талия Минуллина.

«Много инвесторов хотят туда зайти, но для этого нужны расчеты, нужны конкретные проекты, проекты планировок, градостроительная документация. <…> Нам надо понимать, какие конкретно объекты видит там республика. После этого мы сможем предлагать что-то инвестору. Потому что разговаривать с инвестором просто так: „Придите и сделайте что-нибудь“ — это не нормально»

— руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Также до сих пор не решен вопрос со строительством Соборной мечети. Как нам рассказали в исполкоме города, в настоящее время участок не определен, но в качестве одного из вариантов рассматривается территория пескобазы в Адмиралтейской слободе. По словам Минуллиной, поручения Агентству инвестиционного развития РТ по этому вопросу не было, несмотря на то, что проект мечети обсуждается уже пять лет.

«За это время уже можно было ее построить и сдать в эксплуатацию и уже собирать плоды этой работы, а мы до сих пор этого не сделали. Наверное, где-то мы не дорабатываем. Там ли, в другом месте, надо принять политическое решение и конкретнее поработать над этим проектом», Талия Минуллина

Но свой главный инвестиционный проект — «Тюбетей Tower», которому уже несколько лет власти города не могут найти место, глава АИР Татарстана расположить в Адмиралтейской слободе не готова. По её мнению, смотровая башня должна быть построена именно в центре города, откуда бы открывался красивый вид на Казанский Кремль. Возводить архитектурную постройку в Адмиралтейской слободе будет не так выгодно, а соответственно, совсем не интересно инвестору, подытожила Минуллина.

Поэтому пока Адмиралтейская слобода не может стать местом ни для новых, ни для замороженных проектов. Но если деньги всё-таки найдутся, то на месте полуразрушенных зданий может быть создан целый комплекс развлекательных и туристических пространств. Одним из них может стать парк «Старое русло», разрабатываемый архитектурным бюро Orchestra по поручению Президента Татарстана и под кураторством его помощника Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Помимо парка в районе построят новые жилые дома, а вместе с ними школы, детские садики, офисные помещения, музейные комплексы и культурные кластеры. Но пока эти проекты только в планах. Конкретных сумм, цифр и проектировок еще нет, рассказали «Казанским ведомостям» в мэрии. Но даже если мечты местных властей обретут конкретику, вопрос о том, сможет ли город найти на это деньги и все-таки вдохнуть жизнь в «депрессивную» Адмиралтейскую слободу, до сих пор остается открытым.



