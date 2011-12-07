Роспотребнадзор РТ приостановил выдачу разрешений заведениям на работу ночью

Роспотребнадзор РТ прекратил приём заявлений от заведений общепита на работу после полуночи.

Решение связано с эпидемиологической обстановкой в республике. Соответствующее распоряжение подписала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Отмечается, что те руководители заведений, которые по требованиям Роспотребнадзора РТ успели вакцинировать всех своих сотрудников, смогут продолжить трудовую деятельность ночью. Но выдача новых разрешений приостановлена.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане вынесли 21 положительное заключение на разрешение работать заведениям общепита в ночное время суток.