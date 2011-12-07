Скончался собкор ТАСС в Татарстане Николай Сорокин

В возрасте 79 лет умер журналист Николай Сорокин. Он проработал собкором ТАСС в Татарстане 37 лет. Руководство и коллектив «Татмедиа» выразило соболезнования в связи с его кончиной.

Николай Михайлович — основатель и главный редактор газеты «Сувар» и журнала «Заря», выходящих на чувашском языке. На протяжении 37 лет он работал собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС в Татарстане.

Журналист также возглавлял Союз чувашских писателей Татарстана. Николай Сорокин известен не только как журналист, но и как писатель. За свою жизнь Сорокин написал 12 книг.

Заслуженный работник культуры России и Татарстана Николай Сорокин возглавлял с 1993 по 1998 год газету «Сувар».Он скончался от остановки сердца в возрасте 79 лет.