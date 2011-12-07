«Татинвестгражданпроект» показал фотографии строительства бассейна в 175-й гимназии

Строительство бассейна в казанской гимназии № 175 должно завершиться в августе этого года. Сейчас там активно ведутся строительные работы, на сегодняшний день полностью возведен монолитный каркас здания, смонтированы стропильные конструкции покрытия, ведётся работа по прокладке внутренних инженерных систем. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе ГУП «Татинвестгражданпроект».

В сообщении говорится, что здание бассейна спроектировано с применением уникальных BIM технологий. Автором концепции обновления здания школы выступила архитектурная компания из Москвы — AKVK& Partners.

«Несущий каркас здания бассейна и конструкция чаши выполнены из монолитного железобетона, имеющего высокие показатели прочности, надежности и экономичности. Габариты чаши бассейна 11,5×25,5 м, глубина от 1,1 до 1,8 метра», — говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая этого года, тогда в результате нападения было убито 9 человек. На сегодняшний день задержан не только стрелявший, но и гендиректор фирмы «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженер компании «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин.