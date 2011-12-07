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В Татарстане погиб топ-менеджер «Сетевой компании» в возрасте 37 лет

Инженера Бронислава Кузнецова в профессиональных кругах называли it-Кулибиным.

Заместитель гендиректора по цифровой трансформации Бронислав Кузнецов скончался в возрасте 37 лет, сообщается на сайте компании. 

«Трагическое событие оборвало жизнь 37-летнего талантливого инженера, имевшего в кругах профессионалов имидж it-Кулибина энергетики», — говорится в некрологе. 

Топ-менеджер пользовался большим уважением среди коллег и считался настоящим профессионалом своего дела. 

«Он умело собирал вокруг себя команду таких же влюбленных в энергетику молодых сильных профессионалов. Отличительной чертой Кузнецова было и то, что его поддерживали „зубры“ отрасли», — отмечается на сайте компании.

КВ
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