На августовском педсовете учителей Татарстана в Елабуге обсудят образование XXI века

В преддверии нового учебного года традиционное августовское совещание работников образования и науки Республики Татарстан состоится в Елабуге 14 августа. Место проведения республиканского педсовета выбрано не случайно – форум педагогов пройдет в новом полилингвальном комплексе «Адымнар-Алабуга». Основная тема совещания – «Образование XXI века: настоящее для будущего», сообщает пресс-служба Министерство образования и науки РТ.

В ходе совещания подведут итоги реализации национального проекта «Образование», рассмотрят вопросы повышения качества дошкольного и школьного образования - в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги обсудят перспективы развития профессионального образования, а также доступности и эффективности дополнительного образования детей.

Характерная деталь педсовета-2020: в целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции количество участников августовского педсовета ограничат, будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

В связи с этим 14 августа на официальном сайте Министерства образования и науки РТ будет вестись прямая видеотрансляция пленарного заседания августовского педсовета. Она позволит охватить в конференции всех татарстанских педагогов, а их – более 65 тысяч человек. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть по адресу: http://mon.tatarstan.ru/rus/august-online.htm.

В заседании примут участие Президент РТ Рустам Минниханов, замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ, руководители министерств, ведомств, муниципальных образований, образовательных учреждений.