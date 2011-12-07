Блогер-сексолог из Казани станет героиней семейного шоу на федеральном телеканале

Известный казанский блогер и сексолог Екатерина Бибишева стала новой героиней реалити-шоу на ТНТ MamaLife.

Екатерина — создатель самой большой школы о женском здоровье «Вагимагия». На телешоу она познакомит зрителей со своей жизнью в роли мамы.

MamaLife — это реалити-шоу о жизни мам, где за ними наблюдают и комментируют ведущие Иван Пышненко и Надежда Ангарская, а также юный тиктокер Марк Макаров. Среди участниц прошлых выпусков — блогер, мать-новатор и певица Саша Зверева, топ-модель, телеведущая, сторонница традиционных взглядов в воспитании Елена Кулецкая, бизнесвумен и мама трех детей София Стужук и другие.

Создатели шоу хотят показать в программе, как можно больше подходов к материнству, чтобы зрители могли сравнить и свой подход к родительству и, может быть, отобрать какие-то практики и для себя.

«Вы можете посмотреть на известную личность, примерить на себя ее точку зрения и сравнить ее с подходом второй героини. Героинь мы выбираем полярных, с разными позициями. Чтобы зритель смог сформировать свое собственное мнение. И второй момент. Сейчас каждый человек просыпается с телефончиком в руках, листает ленту Инстаграм. Наш проект показывает, что реальная жизнь круче телефонной. Инстаграм — это только 10-20%, а все остальное может быть гораздо увлекательней», — говорят Артем и Ася Нужины, продюсеры шоу.

Увидеть жизнь казанского блогера и ее семьи можно будет в новых выпусках шоу. Они стартуют с 8 августа по воскресеньям в 9.30.