«Единая Россия» открыла неделю приемов граждан по проблемам здравоохранения

В Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ стартовала неделя приемов граждан по проблемам здравоохранения.

В первом прямом эфире приняли участие депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Отвечая на вопрос о качестве вакцинации против гриппа Патяшина заявила, что все вакцины содержат актуальные штаммы, а их срок годности — один год, после чего рассказала, что и она, и ее дети делают отечественную прививку. Главный санитарный врач РТ отметила, что эта процедура бесплатна.

Также отвечал на вопросы замглавы Минздрава РТ. По словам Жаворонкова, чтобы открыть кабинет томографии в Дрожжановском районе республики, следует оценить его востребованность на этой территории.

Во время онлайн-приема поступали вопросы и в аккаунт соцсетей. Один из них прочитал Айрат Фаррахов. В ответ на сообщение о том, что тест на туберкулёз стоит по 5 тыс. рублей, а семье с тремя детьми требуется уже 15 тыс. рублей, депутат сказал, что обратившийся что-то напутал. Поскольку этот тест должен быть бесплатным. Данный вопрос он взял на личный контроль.

Вопросы по организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях пандемии коронавируса будут приниматься с 7 по 11 сентября.