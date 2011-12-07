Как взять займ под залог не своего автомобиля

Получение денежного займа под ПТС по нотариальной доверенности

Самый простой и распространенный вариант, который позволяет получить займ под автомобиль, не меняя собственника. У заемщика на руках должна быть не только доверенность с возможностью продажи машины, но и ПТС, СТС, также паспорт гражданина РФ. С этим пакетом документов необходимо приехать в офис и заполнить заявку на получение денег в долг.

МКК и ломбарды предъявляют ничтожные требования к заемщику и автомобилю в залоге.

Начнем с требований к клиентам:

● возраст на момент оформления – 18-65 лет включительно;

● российское гражданство;

● постоянная или временная регистрация сроком от 1 года в регионе выдачи денег.

КИ и трудоустройство не имеют значения. Займы выдаются как безработным, так и работникам по найму с минимальным окладом. Допускается испорченный рейтинг и просрочки по текущим обязательствам.

Если машина не находится в собственности, к ней предъявляются повышенные требования:

● наличие оригинала генеральной доверенности сроком действия не менее 1 года;

● автомобиль без обременений – не должен быть в залоге, числиться в угоне или находиться под арестом;

● наличие ПТС и СТС, одно из требований к ПТС автомобиля – оригинал документа;

● хорошее техническое состояние;

● возраст российского ТС на момент оформления – не больше 12 лет.

Заемщики, которые планируют оформить займ в банке, столкнутся с ограничением, поскольку необходимо быть собственником автомобиля по ПТС.

К сожалению, банки не принимают ген. доверенность.

Получение займа под ПТС с другой фамилией

При смене фамилии необходимо сразу заменить документы на автомобиль, поскольку вы не сможете доказать, что являетесь собственником. Менять СТС и ПТС при смене фамилии владельца нужно после того, как вы получите паспорт гражданина РФ. Сделать это можно в любом отделении ГИБДД или через портал ГосУслуги. При смене фамилии в 2020 году и документов на авто нужно оплатить государственные пошлины в установленном размере.

Процесс внесения изменений в ПТС и выдача нового свидетельства о регистрации ТС занимает не более 60 минут. С собой нужно иметь паспорт гражданина РФ, документальное подтверждение смены фамилии, квитанции об оплате государственной пошлины, действующий полис ОСАГО.

Таким образом, если поменялась фамилия, вы не сможете получить займ. Поскольку смена личных данных должна сопровождаться внесением изменений в ПТС и СТС.

Другие варианты, если в СТС записан не владелец

Бывает такое, что автомобиль не снят с учета первым владельцем по ПТС. На это могут быть разные причины: родственные отношения, нежелание заниматься переоформлением и так далее. Формально собственником значится предыдущий владелец. Именно он сможет получить займ, а не новый владелец. Помочь может только ген. доверенность, выписанная владельцем по ПТС. В этом случае водитель, управляющий машиной по доверенности, сможет совершать любые сделки с имуществом, в том числе заложить его.

При оформлении займа под залог ПТС собственник не меняется.

Статья подготовлена при правовой помощи МКК «Ваш инвестор» Казань и использовании информации - https://kazan.vashinvestor.ru/

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