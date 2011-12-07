Метшин: На ремонт ливневой канализации в бюджете Казани не хватает средств

Мэр столицы Татарстана Ильсур заявил, что на полный ремонт ливневой канализации в бюджете Казани не хватает средств. Об этом рассказал в интервью ведущему «Первого канала» Максиму Шарафутдинову.

По его словам, на решение данной проблемы необходимо 3,7 млрд рублей, а в бюджете имеется лишь 250 млн рублей. Такую ситуацию он сравнил со сказкой, где нужно «сварить этот суп или кашу из топора».

Интервью с Шарафутдиновым опубликовано на YouTube-канале мэрии Казани. Глава города рассказал о ремонте детских лагерей и школ, строительстве дорог и метро, благоустройстве города, включая его окраины, а также о многом другом.