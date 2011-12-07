Рустам Минниханов ответит на вопросы татарстанцев в онлайн-трансляции республиканских ТВ и в соцсетях

10 сентября в 12:00 Президент РТ Рустам Минниханов ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях.

Сообщается, что прямой эфир будет приурочен к 100-летию ТАССР. В программе поднимут вопросы развития республики в XXI веке и каковы главные успехи и достижения современного Татарстана. Наиболее актуальные вопросы татарстанцев зачитают ведущие – Дмитрий Аверкиев и Сергей Магданов.

Задать вопрос Президенту можно по телефону редакции телеканала Татарстан 24 8 (843) 224-24-24 или в социальных сетях. Вопросы принимаются в официальной группе Республики Татарстан во Вконтакте, либо в директ сообщества Республики Татарстан в Инстаграме до 21:00 9 сентября.