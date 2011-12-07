Татарстанцы могут принять участие во Всемирном дне безопасности пациентов 17 сентября

В рамках Всемирного дня безопасности пациента в РФ в 2020 году запланирована Всероссийская олимпиада по безопасности в здравоохранению, которая будет способствовать выявлению уровня компетенций медработников в различных направлениях безопасности медицинской деятельности. Также в этот день на официальном сайте ФГБУ «Национальный институт качества» пройдет интерактивное голосование для пациентов и медработников по актуальным вопросам безопасности пациентов. Запланировано проведение всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении» для команд специалистов в сфере здравоохранения, реализовавших успешные проекты для безопасности медицинской деятельности

По мнению экспертов Росздравнадзора по РТ, особую актуальность дата обрела в нынешнем году, в связи с тем, что пандемия коронавируса оказала беспрецедентное давление на системы здравоохранения во всем мире. Для предоставления безопасной медицинской помощи пациентам крайне важно наличие компетентного, квалифицированного, заинтересованного медицинского персонала, и создание условий для вовлечения пациентов в процесс лечения.

О проблемах при обеспечении безопасности оказываемой медицинской помощи говорят итоги проверок Росздравнадзора. Так, в 2019 году в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проведено 5895 проверок, в ходе которых выявлено 3064 случая нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, 1998 нарушений порядков оказания медицинской помощи, 1952 нарушения порядков проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, 143 нарушения организации и осуществления ведомственного и 2320 нарушения организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.