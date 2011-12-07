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Жаворонков: В Татарстан против гриппа доставили более 772 тысяч доз вакцины

Более 132 тыс. татарстанцев прививку уже сделали.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстан против гриппа доставили более 772 тысяч доз взрослой и детской вакцины. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На онлайн-приеме граждан по проблемам здравоохранения в общественной приемной «Единой России» Жаворонков рассказал, что Татарстан получил 241 тыс. 544 детской и 530 тыс. 840 доз взрослой вакцины.

По его словам, активная вакцинация уже началась. Более 132 тыс. татарстанцев уже сделали прививку от гриппа. Вскоре откроются мобильные пункты у станций метро и в торговых центрах.

КВ
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