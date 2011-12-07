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30 судебных приставов Татарстана приняли присягу на верность закону

В Казани состоялась торжественная церемония приведения к присяге принятых работников Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, приуроченная к профессиональному празднику - Дню судебного пристава.
Исполнять Конституцию, честно и добросовестно служить государству и народу, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов дали клятвенное обещание 30 судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, сообщает пресс-служба ведомства.
КВ
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