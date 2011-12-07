МЧС РТ выставит девять круглосуточных постов в излюбленных рыбаками местах

С начала периода ледостава МЧС Татарстана выставит девять круглосуточных спасательных постов в местах наибольшего скопления рыбаков. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.«Для контроля обстановки в местах массового выхода населения на лед с начала периода ледостава на водных объектах республики будут выставлены круглосуточные спасательные посты с применением судов на воздушной подушке. Запланировано выставить девять круглосуточных постов в местах наибольшего скопления рыбаков», – рассказал главный инспектор ГИМС.Венедиктов отметил, что каждый год в республике регистрируется порядка ста мест массового выхода людей на лед, рыбачить зимой отправляются десятки тысяч человек.«Благодаря подаренному Президентом Татарстана судну на воздушной подушке в этом году стало на один пост больше», – уточнил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам.