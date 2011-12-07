Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мэр Казани Ильсур Метшин в очередной раз выбран в состав Комитета Совета Европы

Соответствующее решение путем тайного электронного голосования делегаты приняли в ходе XXXV пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей, который проходит в эти дни в Страсбурге.
Мэр Казани Ильсур Метшин вновь избран вице-председателем Комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей, сообщается на сайте мэрии Казани. От Российской Федерации выборные должности заняли Ильсур Метшин и Всеволод Беликов - глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Финляндский округ». Последний избран на пост вице-председателя Комитета по мониторингу.
КВ
Лента новостей