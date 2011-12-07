РФП планирует начать выплаты матерям-одиночкам

Республиканский фонд поддержки планирует расширить список льготников, которые могут претендовать на получение компенсаций через фонд. В их число планируют включить матерей-одиночек и многодетные семьи. Об этом рассказал председатель совета фонда, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов в интервью ИА «Татар-информ».«В феврале начались первые выплаты льготникам, мы добавим к ним еще две категории – это матери-одиночки и многодетные семьи», – сказал Нурутдинов и добавил, что речь идет о 20–25 физических лицах. В РФП также обсуждали возможность включения пенсионеров в категорию льготников, однако инициатива не нашла поддержки со стороны вкладчиков.По данным собеседника агентства, почти 190 льготников получили выплаты, но «это небольшой процент от всего реестра кредиторов Татфондбанка и Интехбанка».Сейчас помощь от РФП могут получить следующие льготные группы населения: инвалиды первой или второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, Герои Советского Союза, Герои России, родители ребенка-инвалида или родители инвалида с детства первой или второй группы. Также это лица, которые являются вдовами ветеранов войны, детьми, проживающими с родителями-инвалидами первой и второй группы или родителями-ветеранами. Максимальная сумма поддержки для них равна размеру вклада, но не может превышать 500 тыс. рублей.Поддержка также оказывается физическим лицам, включенным в первую очередь реестра требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк», сумма требования которых составляет не более 300 тыс. рублей.