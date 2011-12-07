МФЦ РТ станут выдавать справки о предпенсионном возрасте

Необходимость такой услуги возникла в связи с изменениями в пенсионном законодательстве. Получить справку можно будет в любом МФЦ. Об этом, а также о других изменениях в работе МФЦ рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев и директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова.Сеть МФЦ в Татарстане по количеству офисов оказалась на шестом месте рейтинга субъектов РФ. За неполный 2018 год МФЦ республики оказали населению 3,6 миллиона услуг, на 200 тысяч больше, чем за весь 2017-й. При этом перечень их постоянно растет, только в этом году список пополнился 10 новыми видами налоговых услуг. Еще одним важным новшеством в работе МФЦ стала возможность выдачи биометрических паспортов, появившаяся 3 декабря. Правда, сделать это можно только в одном из казанских офисов в Приволжском районе.В 2019 году сеть МФЦ в Казани пополнится двумя новыми отделениями. Первое откроется в поселке Юдино, второе - в Авиастроительном районе. Еще два отделения планируется открыть до конца текущего года в Набережных Челнах и Чистополе.