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Стало известно имя нового начальника Елабужского отдела ГИБДД

Назначение произошло в четверг.
Анас Гаффаров назначен руководителем Елабужского отдела ГИБДД, пишет издание «Новая Кама». С марта 2018 года он занимал пост начальника отдела ГИБДД Мамадышского района РТ. Ильназ Валиев, который руководил до последнего времени Елабужским отделом ГИБДД, стал заместителем начальника ОГИБДД УМВД России по Казани.
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