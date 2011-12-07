Стало известно имя нового начальника Елабужского отдела ГИБДД

Анас Гаффаров назначен руководителем Елабужского отдела ГИБДД, пишет издание «Новая Кама». С марта 2018 года он занимал пост начальника отдела ГИБДД Мамадышского района РТ. Ильназ Валиев, который руководил до последнего времени Елабужским отделом ГИБДД, стал заместителем начальника ОГИБДД УМВД России по Казани.