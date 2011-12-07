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В Казани завершен ремонт галереи современного искусства

Работы обошлись в 343 млн рублей.
В Казани завершен ремонт галереи современного искусства на углу улиц К. Маркса и Муштари, сообщает пресс-служба ГИСУ. В ходе ремонта здание было модернизировано. В частности, галерея сможет принимать мультимедийные выставки. Обновлены кровля и фасад, произведена замена окон и отделка интерьеров. Работы обошлись в 343 млн рублей. Ремонт завершен в срок.
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