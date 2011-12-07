В Татарстане создан региональный пресс-центр ЮИД

Пресс-центры ЮИД, открытые в Татарстане, стали первыми в своем роде в Приволжском федеральном округе.В этом году движение ЮИД отмечает 45-летие, и уже полгода в стране реализуется проект по созданию федеральной сети пресс-центров. Курирует работу издание «Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции МВД России.В Казани юных инспекторов пригласили в стены театра кукол «Экият». В торжественной церемонии открытия трех пресс-центров приняли участие вице-премьер - руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, начальник УправленияГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов и главный редактор изданий «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства» Алла Суражевская.- ЮИД - это бренд, это знак качества. Это лучшее, что у нас есть в молодежном движении России. Вы все часть этого движения, - сказал Шамиль Гафаров.После открытия пресс-центров в городах Татарстана в формате видеоконференцсвязи почетные гости вручили юным инспекторам удостоверения.- Думаю, что мы вместе с вами будем создавать и впредь моду на дисциплину на дорогах и учить людей быть грамотными участниками дорожного движения, - заметила Алла Суражевская.Открытие пресс-центров в Татарстане - важная веха и подарок нашим юным инспекторам. Ведь представители движения ЮИД из нашей республики неоднократно становились победителями всероссийских конкурсов «Безопасное колесо» и достойно представляли страну на европейских конкурсах по соблюдению правил дорожного движения.- Мы решили, что нужно придумать что-то модное и современное с учетом потребностей современных детей, - рассказала журналистам о проекте Алла Суражевская. - Им сейчас интересно быть блогерами, в соцсетях, на экране. Так на планерке родился проект, с которым нас поддержали. И эта идея станет новой страницей в юбилейный год движения ЮИД. Сами дети озвучили предложения, как они видят развитие этого направления.Теперь ребятам предстоит писать статьи, снимать репортажи и выходить в рейды по пропаганде безопасности дорожного движения.- Юные инспекторы не только сами строго соблюдают правила дорожного движения, они являются примером для других - своих сверстников и даже взрослых. Уверен, что благодаря общим усилиям мы добьемся самой главной цели - сокращения числа детей, пострадавших в ДТП, - подчеркнул Ленар Габдурахманов.В планах у команды ЮИД открытие пресс-центров и в других населенных пунктах Татарстана.