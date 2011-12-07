Казанцы приняли участие в обсуждении проблем города в режиме онлайн

Благодаря этой цифровой платформе 3 988 казанцев, неравнодушных к будущему нашего города, приняли участие в более, чем 470 общественных обсуждений, организованных городским Управлением архитектуры.

Такие данные прозвучали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.

В целом за 11 месяцев текущего года исполком Казани оказал 45,5 тыс. муниципальных услуг в электронном виде. Особенно усилились роль и значение такого виртуального обслуживания казанцев в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. За это время казанцам было предоставлено 16,5 тысяч услуг в этом формате.

Сейчас исполком Казани в цифровом виде оказывает 45 муниципальных услуг. На этот онлайн-формат приходится значительная часть — 70% обращений, поступающих в мэрию от горожан и предпринимателей столицы Татарстана.

— Да, пока еще не весь объем услуг муниципалитета переведен в цифровой формат их оказания, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Но если 10 лет назад такая цифровизация была лишь модным трендом, то теперь это реально работающая система, приносящая удобства и комфорт в жизнь казанцев, — с удовлетворением подытожил градоначальник.

Сейчас в электронный вид переведены такие важные документы Казани, как Генеральный план города, Правила землепользования и застройки, зоны ограниченного регулирования, проекты планировки и межевания территории. Перевод муниципальный услуг в цифровой формат реализуется в Казани в соответствие с программой «Цифровой муниципалитет» на 2020–2022 годы, сформированной с учетом национальной программы «Цифровая экономика».