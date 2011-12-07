В Казани горожан призвали стать Дедами Морозами для помощи нуждающимся детям

В столице Татарстана вот уже в девятый раз пройдет традиционная новогодняя акция «Письмо Дедушке Морозу». Она адресована для помощи в организации новогодних подарков детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, в этом году благотворительная акция будет иметь свои особенности.

О подробностях акции в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани рассказал начальник городского Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

В этом году участниками акции «Письмо Дедушке Морозу» будут воспитанники социально-реабилитационного центра «Дуслык», ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, находящиеся под патронажем центра социального обслуживания «Доверие». Ребята напишут свои заветные новогодние пожелания главному исполнителю детских мечтаний — Деду Морозу. Письма соберут и отправят в исполком Казани. Здесь, в здании горисполкома установят нарядную новогоднюю елку, где в том числе будут и заказанные подарки. Как пояснил Айрат Фаизов, подарком может стать и билет в цирк и сертификат на посещение занятий. А главное — сделать такой подарок ребенку со сложной судьбой может каждый казанец.

Чтобы исполнить мечту ребенка, достаточно зайти на Instagram-аккаунт pismo_dedushke_morozu, выбрать открытку, написать «Исполняю» и осуществить мечту. Подарки принимаются до 27 декабря в Комитете по делам детей и молодежи г. Казани по ул. Петербургская, 70.