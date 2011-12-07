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В Казани организуют систему родительского контроля за питанием в школьных столовых

По словам Ильсура Метшина, в некоторых школах родителям нужно прийти один раз за 11 лет, для того чтобы принять участие в этой важной работе.

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин предложил организацию системы родительского контроля за питанием в школьных столовых.

Своей идеей градоначальник поделился на деловом понедельнике в исполкоме. По его расчётам, в некоторых школах родителям нужно прийти один раз за 11 лет, для того чтобы принять участие в этой важной работе.

Директорский корпус и актив казанских родителей на обучающий семинар уже поручили собрать начальнику Управления образования исполкома Иреку Ризванову. Участникам объяснят задачи и требования, которые станут стандартом организации питания в образовательных учреждениях. Также на собрании будут присутствовать специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ.

КВ
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