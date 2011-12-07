Заместители министра здравоохранения РТ ответят на вопросы татарстанцев

Заместители министра здравоохранения РТ Альмир Абашев и Фарида Яркаева ответят на вопросы татарстанцев в рамках декады приемов граждан, которая состоится на площадке Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Эфир по вопросам лекарственного обеспечения и оказания лечебно-профилактической помощи запланирован на 8 декабря в 10:00. Также к ним присоединятся представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Татарстану и Фонда социального страхования РФ по республике.

Тематические приемы граждан будут вестись по телефону 8 (843)-238-1000, в WhatsApp (8-987-205-00-63) и по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).