Пользоваться порталом госуслуг взрослых учат школьники

В первом этапе конкурса «IT-чемпион», который завершился в конце ноября прошлого года, приняли участие более 100 тысяч конкурсантов. Дети обучали родителей и других взрослых родственников, как правильно и быстро получать услуги на портале госуслуг РТ, а затем зарабатывали баллы за каждую совершаемую транзакцию на портале. В среднем операция приносила конкурсантам 9 и 11 баллов при проведении ее через портал и мобильное приложение «Услуги РТ» соответственно. По итогам первого этапа в каждом муниципальном районе и городском округе определены по три победителя, которым в качестве приза вручили смартфоны. Максимально в первом этапе конкурса было набрано более 6 тысяч баллов - это удалось юной представительнице Зеленодольского района. Самым активным районом стал Сабинский, где в конкурсе приняли участие 80% всех школьников.Чтобы приступить к соревнованию, школьнику необходимо помочь родителям или другим взрослым зайти на портал uslugi.tatarstan.ru и сохранить в «Личном кабинете» логин школьника с сайта edu.tatar.ru (Электронное образование РТ). Чем больше взрослых пользователей привяжут к своему «Личному кабинету» на портале логин конкретного школьника, тем больше этот ребенок может набрать баллов.Второй этап конкурса завершится 30 апреля. Баллы, накопленные в первом туре, сохраняются и продолжают копиться на второй стадии конкурса, если пользователи (кроме победителей первого этапа) решают продолжить участие. По итогам второго этапа IT-чемпионы также будут награждены смартфонами и памятными призами.Конкурс проводится Министерством информатизации и связи РТ совместно с Министерством образования и науки РТ с целью развития цифровых навыков школьников и повышения компьютерной грамотности населения.Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан - справочно-информационный интернет-портал, с помощью которого можно получить государственные, муниципальные и социально значимые услуги в электронном виде. Сегодня на портале более 260 услуг в электронном виде, здесь зарегистрировано более 2,3 млн человек, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.Социально-экономический эффект от получения электронных услуг выражается не только в сэкономленном времени, но и в материальной выгоде. Так, ежегодно татарстанцы экономят 31,3 млн часов - при удаленной записи к врачу, 5,6 млн часов - при записи к сотруднику МФЦ, 8 млн часов - при подаче заявлений и документов в режиме онлайн, 150 млн рублей - из-за отсутствия комиссии на портале госуслуг РТ.